E' una cronaca "balorda". Mosca-Ancona. Insieme per le Marche, divisi dalla Russia. Meloni fa "la schietta", dice: "Ce la stiamo mettendo tutta. Siamo credibili, affidabili e schietti".

Meloni la schietta. E' contro l'occupazione di Gaza, rilancia la riforma della Giustizia. Tajani e Salvini litigano.

meloni schietta contro occupazioneMeloni: 'L'Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza'. 'Io la più odiata, calmiamoci' - La premier al comizio di chiusura della campagna elettorale di Francesco Acquaroli nelle Marche. Secondo ansa.it

