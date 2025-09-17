Meloni | Il centrodestra è unito e vince No al business dell' odio
AGI - Il centrodestra è unito, e la sinistra "deve farsene una ragione". Continuerà "a governare per gli italiani " tirando dritto sulla lotta all'immigrazione clandestina, sulla riforma della giustizia e sugli altri principali impegni presi con gli elettori. Riuniti ad Ancona, in piazza Roma, per sostenere il governatore uscente, Francesco Acquaroli, che punta alla riconferma alla guida delle Marche nelle regionali del 28 e 29 settembre, i leader del centrodestra lo ribadiscono ai circa 8.000 presenti, secondo gli organizzatori, facendo leva sulle battaglie 'storiche' della coalizione. Meloni: sostegno popolare e solidità del governo. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - centrodestra
Centrodestra a +2,5%, fiducia a Meloni e al governo in crescita: Schlein e Conte affondano
Ius scholae, Tajani risponde a Meloni: “Proposta in sintonia con programma centrodestra, anche Fratelli d’Italia era d’accordo”
L'unica certezza del centrodestra a Roma è la profezia di Giorgia Meloni
Duello a distanza nelle Marche. Meloni va ad Ancona per Acquaroli, Schlein a Pesaro con Ricci. Il centrodestra, con tutti i leader nazionali, lancia la volata al fedelissimo meloniano mentre cerca di definire le candidature nelle altre regioni. Di Ruggiero Monten - facebook.com Vai su Facebook
Meloni e leader del centrodestra il 17 ad Ancona per Acquaroli. La premier a Fabriano poi evento in piazza Roma nel capoluogo #ANSA - X Vai su X
Quarta proiezione, Meloni spinge il Centro-destra alla vittoria: «Dagli italiani indicazione chiara». FdI 25,6%, Pd 19,3%, M5S 16,2%, la Lega crolla all’8,6%.
Elezioni Regionali, Meloni: “centrodestra unito, italiani ancora con noi” - “Sono passati 3 anni e più da quando eravamo in questa piazza 3 anni fa e oggi in questa piazza c’è più gente di allora. Segnala strettoweb.com
Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni - Giorgia Meloni, in piazza Roma ad Ancona per Francesco Acquaroli, ricandidato alla presidenza delle Marche, al voto il 28 e 29 settembre, fa un c ... Secondo corriere.it