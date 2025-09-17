Meloni e Mattarella a Fabriano per i 100 anni di Francesco Merloni

Le immagini della visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla fabbrica di Merloni ad Albacina (frazione di Fabriano in provincia di Ancona ), per una cerimonia commemorativa in occasione del centenario dalla nascita di Francesco Merloni, ex ministro e fondatore dell’ omonima azienda produttrice di elettrodomestici. Presenti anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni e Mattarella a Fabriano per i 100 anni di Francesco Merloni

