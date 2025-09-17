Meloni coi leader del centrodestra ad Ancona per Acquaroli | segui la diretta video
È iniziato l’appuntamento elettorale di Ancona. Cappellini blu con la scritta bianca “Acquaroli presidente”, bandiere di Fratelli d’Italia accanto ai vessilli di Forza Italia e Lega, i tre pilastri della coalizione. Sulle note intramontabili di R ino Gaetano, Piazza Roma ad Ancona si è riempita di sostenitori del centrodestra, per il comizio di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Acquaroli presidente: centrodestra unito per il voto (diretta). L’obiettivo: spingere la corsa finale di Francesco Acquaroli, governatore uscente di FdI e candidato del centrodestra alle regionali marchigiane, in vista del voto del 28 e 29 settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
