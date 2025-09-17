Meloni | c’è business dell’odio non accetto lezioni
Roma, 17 set. (askanews) – "C'è un business dell'odio" soprattutto "fuori dal Palazzo": "io leggo ogni giorno post sui social carichi di odio, ingiurie, accuse a me e al governo quasi sempre accompagnati dall'invito a comprare un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale, qualcosa. Non è che mi faccio fare le lezioni di morale da questa gente qua: vendete libri e biglietti per i vostri spettacoli ma non mi fate lezioni di morale visto quello sui cui speculate". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Ancona per una iniziativa a sostegno di Francesco Acquaroli.
