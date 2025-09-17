Meloni | c’è business dell’odio non accetto lezioni

Ildenaro.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) – “C’è un business dellodio” soprattutto “fuori dal Palazzo”: “io leggo ogni giorno post sui social carichi di odio, ingiurie, accuse a me e al governo quasi sempre accompagnati dall’invito a comprare un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale, qualcosa. Non è che mi faccio fare le lezioni di morale da questa gente qua: vendete libri e biglietti per i vostri spettacoli ma non mi fate lezioni di morale visto quello sui cui speculate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Ancona per una iniziativa a sostegno di Francesco Acquaroli. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - business

Matteo Renzi continua ad attaccare Giorgia Meloni, ma i suoi business non brillano: ricavi Ma.Re. Adv quasi dimezzati, da 125mila nel 2024 a 75mila €

Ora Meloni vede un “business dell’odio”: “Post contro di me per vendere biglietti a teatro”

Cerca Video su questo argomento: Meloni C8217232 Business Dell8217odio