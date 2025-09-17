Meloni ad Ancona | Tra gli impegni con i cittadini liberare magistratura dalle correnti
“Mi ha colpito molto, non molto tempo fa, un giudice che ha scritto in una mail che la Meloni è pericolosa perché non ha interessi personali e fa quello che fa in ragione di quello in cui crede. Ma secondo voi queste caratteristiche sono le caratteristiche di una persona pericolosa? Cioè posso essere pericolosa se qualcuno mi volesse ricattare, ma io non sono ricattabile. E l’unico condizionamento che ho sono gli impegni che ho preso con i cittadini. Tra gli impegni che abbiamo preso con i cittadini c’è anche quello di liberare la magistratura da quella degenerazione correntizia che per anni ha fatto sì che in alcuni casi le scelte venissero fatte non tanto in base al merito, quanto in base all’appartenenza, alla fedeltà alla corrente “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: meloni - ancona
Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Marche verso il voto: Meloni lunedì ad Ancona, Schlein venerdì a Urbania
Meloni la schietta. E’ contro l’occupazione di Gaza, rilancia la riforma della Giustizia. Ad Ancona, con i leader di Forza Italia e Lega, lancia la volata ad Acquaroli. Tajani e Salvini litigano. Di @CarusoCarmelo - X Vai su X
Duello a distanza nelle Marche. Meloni va ad Ancona per Acquaroli, Schlein a Pesaro con Ricci. Il centrodestra, con tutti i leader nazionali, lancia la volata al fedelissimo meloniano mentre cerca di definire le candidature nelle altre regioni. Di Ruggiero Monten - facebook.com Vai su Facebook
Meloni ad Ancona: Tra gli impegni con i cittadini liberare magistratura dalle correnti; Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni; Regionali Marche, Meloni tira la volata ad Acquaroli: Contro di me business dell'Odio.
Meloni ad Ancona: "Tra gli impegni con i cittadini liberare magistratura dalle correnti" - (LaPresse) "Mi ha colpito molto, non molto tempo fa, un giudice che ha scritto in una mail che la Meloni è pericolosa perché non ha ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Meloni: 'L'Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza'. 'Io la più odiata, calmiamoci' - La premier al comizio di chiusura della campagna elettorale di Francesco Acquaroli nelle Marche. ansa.it scrive