Meloni ad Ancona | Tra gli impegni con i cittadini liberare magistratura dalle correnti

Lapresse.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi ha colpito molto, non molto tempo fa, un giudice che ha scritto in una mail che la Meloni è pericolosa perché non ha interessi personali e fa quello che fa in ragione di quello in cui crede. Ma secondo voi queste caratteristiche sono le caratteristiche di una persona pericolosa? Cioè posso essere pericolosa se qualcuno mi volesse ricattare, ma io non sono ricattabile. E l’unico condizionamento che ho sono gli impegni che ho preso con i cittadini. Tra gli impegni che abbiamo preso con i cittadini c’è anche quello di liberare la magistratura da quella degenerazione correntizia che per anni ha fatto sì che in alcuni casi le scelte venissero fatte non tanto in base al merito, quanto in base all’appartenenza, alla fedeltà alla corrente “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

