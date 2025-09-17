Meloni ad Ancona | investimenti e unità per un governo che dura

Nel cuore di Ancona, davanti a una piazza gremita, Giorgia Meloni ha alzato il tono per sostenere Francesco Acquaroli nella corsa alle regionali marchigiane, rivendicando risultati di governo e rilanciando la sfida al centrosinistra. Tra applausi e bandiere tricolori, la premier ha esaltato l’unità del centrodestra e la fiducia che, a suo dire, gli italiani . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

meloni ancona investimenti unit224Regionali Marche, Meloni ad Ancona per Acquaroli: "Italiani ancora con noi, saremo terzo governo più longevo" - Intervento a tutto campo della premier dal palco per tirare la volata al candidato del centrodestra: "L'Italia ora è punto di riferimento per l'Europa e l'Occidente. Lo riporta msn.com

"Anche le Marche saranno Zona Economica Speciale". L'annuncio di Meloni ad Ancona - Giorgia Meloni sbarca ad Ancona per illustrare idee, progetti e finanziamenti in arrivo nelle Marche, stringendo un patto destinato a far compiere un ulteriore salto alla Regione. Riporta ilgiornale.it

