Meloni ad Ancona | Governiamo l’immigrazione l’Italia di nuovo centrale E la sinistra vende odio
Un fiume di gente, una piazza che – secondo le sue parole – supera per numero quella della prima, storica campagna elettorale. Giorgia Meloni sceglie Ancona, e il sostegno al governatore uscente Francesco Acquaroli, per lanciare un messaggio duplice: di forza verso l’esterno e di coesione verso l’interno. Con i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini schierati al suo fianco, la Presidente del Consiglio imbastisce un comizio-manifesto, un bilancio a tratti infuocato dei primi tre anni di esecutivo, strizzando l’occhio alla campagna regionale ma parlando soprattutto alla Nazione. L’energia che cerca e che trova nella piazza marchigiana diventa la cartina al tornasole di un consenso che, a suo dire, non è affievolito ma anzi cresciuto nonostante le sfide. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Marche verso il voto: Meloni lunedì ad Ancona, Schlein venerdì a Urbania
Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»