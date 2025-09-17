Un fiume di gente, una piazza che – secondo le sue parole – supera per numero quella della prima, storica campagna elettorale. Giorgia Meloni sceglie Ancona, e il sostegno al governatore uscente Francesco Acquaroli, per lanciare un messaggio duplice: di forza verso l’esterno e di coesione verso l’interno. Con i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini schierati al suo fianco, la Presidente del Consiglio imbastisce un comizio-manifesto, un bilancio a tratti infuocato dei primi tre anni di esecutivo, strizzando l’occhio alla campagna regionale ma parlando soprattutto alla Nazione. L’energia che cerca e che trova nella piazza marchigiana diventa la cartina al tornasole di un consenso che, a suo dire, non è affievolito ma anzi cresciuto nonostante le sfide. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Meloni ad Ancona: “Governiamo l’immigrazione, l’Italia di nuovo centrale. E la sinistra vende odio”