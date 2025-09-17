melania e donald trump dove dormono durante la loro visita di stato in gran bretagna

Sono giorni concitati in Gran Bretagna per la visita di Stato del Presidente Donald Trump e della consorte, Melania Trump, First Lady per la seconda volta. Melania si sta preparando da settimane per l’evento, soprattutto in merito al protocollo. Per l’occasione, sono ospiti a Winfield House, la residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito. La casa si trova nel centro di Londra, su un terreno grande quanto sette campi da calcio. Winfield House, dove dormono Melania e Donald Trump in Gran Bretagna. Donald e Melania Trump sono atterrati a Londra per la visita di Stato, dove li attende un programma fitto di impegni, anche alla presenza di Re Carlo e della Regina Camilla, della Principessa del Galles, Kate Middleton, e del Principe William. 🔗 Leggi su Dilei.it

Melania Trump trasforma la finale della Coppa del Mondo per club in una passerella: look chic, occhiali bold e Donald… ruba la scena ai vincitori

Melania Trump, alleata (insospettabile) di Zelensky per la guerra in Ucraina: così la first lady influenza Donald contro Putin

Trump-Epstein, intrecci e misteri: quei sette voli di Donald a bordo del Lolita Express (e la volta in cui conobbe Melania)

