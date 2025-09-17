Medio Oriente in fuga da Gaza Sui social | Qui è l’inferno non dimenticateci

Tv2000.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’assedio di Gaza, con Israele che porta avanti i suoi attacchi via terra e dall’alto. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

