Medici Senza Frontiere | come un piccolo gruppo di medici cambia il mondo e perché dovremmo saperlo

Cultweb.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medici Senza Frontiere (conosciuta anche con la sigla MSF, dal francese “Médecins Sans Frontières”) è un’organizzazione umanitaria internazionale che porta cure mediche gratuite dove ce n’è più bisogno. Questa organizzazione non governativa opera in 75 paesi diversi con oltre 65.000 persone tra medici, infermieri, logisti e volontari. Il loro motto potrebbe essere: “ Dove c’è sofferenza, noi ci siamo “. MSF non fa distinzioni: cura tutti, indipendentemente dalla nazionalità, religione o colore della pelle. La storia di MSF inizia nel 1971 a Parigi, durante un periodo molto difficile della storia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

medici senza frontiere come un piccolo gruppo di medici cambia il mondo e perch233 dovremmo saperlo

© Cultweb.it - Medici Senza Frontiere: come un piccolo gruppo di medici cambia il mondo (e perché dovremmo saperlo)

In questa notizia si parla di: medici - frontiere

Migranti, torturati nei Paesi ritenuti sicuri dal governo. Il Report shock di Medici senza frontiere

Un gelato all'anguria per sostenere Medici Senza Frontiere a Gaza

Aiuti per la popolazione a Gaza: parte la campagna #coopforgaza in collaborazione con Medici senza frontiere

Il Milan Club Castel del Giudice al fianco di Gaza: Piccolo contributo a chi opera ogni giorno in prima linea; Il Milan Club Castel del Giudice al fianco di Gaza: «Piccolo contributo a chi opera ogni giorno in prima linea; Striscia di Gaza. Chiara Lodi (Msf): “Aprire un corridoio umanitario”.

La testimonianza. «I bisogni sono immensi, i rischi anche» - Ma il conflitto tra le diverse e feroci bande criminali e le forze dell’ordine era arrivato troppo vicino alle strutture e il ... Si legge su avvenire.it

La denuncia di Medici Senza Frontiere: «I lanci aerei di aiuti umanitari a Gaza sono pericolosi» - (LaPresse) Caroline Willemen, project coordinator di Medici Senza Frontiere, denuncia la situazione a Gaza e le modalità in cui gli aiuti umanitari vengono lanciati dagli aerei. Lo riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Medici Senza Frontiere Piccolo