Medici di base è sempre emergenza Arriva una dottoressa? È già sold out

Ancora emergenza medici a Zibido nonostante l’attivazione degli ambulatori temporanei. La carenza di medici di famiglia a Zibido San Giacomo diventa giorno dopo giorno un problema che riguarda sempre più pazienti. Le continue interlocuzione dell’amministrazione comunale con la direzione sanitaria dell’Asst hanno permesso, fin dal maggio scorso, di tamponare la situazione con l’apertura di due ambulatori temporanei (Amt). La notizia diffusa alla fine di agosto che dalla metà di settembre sarebbe entrato in servizio un nuovo medico aveva, anche se solo parzialmente, fatto rientrare il problema della mancanza di un medico di riferimento per molte famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
