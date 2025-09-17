Medagliere mondiali di atletica 2025 Italia d' oro nel quinto giorno e balzo nella classifica

Tokyo (Giappone), 17 settembre 2025 - La quinta giornata è quella buona per l' Italia per sbloccare la casella dell'oro nel medagliere dei Mondiali di atletica 2025: merito di Mattia Furlani, a dir poco strepitoso nella finale del salto in lungo. Le medaglie assegnate mercoledì 17 settembre. Il 20enne in forza alle Fiamme Oro sceglie il palcoscenico più atteso per migliorare il proprio record personale: un 8.39 trovato al penultimo salto e buono a sbaragliare una concorrenza serratissima, confermando la crescita esponenziale rispetto a un anno fa. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, il romano non era andato oltre il bronzo, comunque un risultato eccellente, mentre nel 2025 arrivano prima il titolo iridato indoor a Nanchino e poi quello all'aperto a Tokyo, che si conferma un posto magico per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

