Medagliere mondiali di atletica 2025 Italia d' oro nel quinto giorno e balzo nella classifica
Tokyo (Giappone), 17 settembre 2025 - La quinta giornata è quella buona per l' Italia per sbloccare la casella dell'oro nel medagliere dei Mondiali di atletica 2025: merito di Mattia Furlani, a dir poco strepitoso nella finale del salto in lungo. Le medaglie assegnate mercoledì 17 settembre. Il 20enne in forza alle Fiamme Oro sceglie il palcoscenico più atteso per migliorare il proprio record personale: un 8.39 trovato al penultimo salto e buono a sbaragliare una concorrenza serratissima, confermando la crescita esponenziale rispetto a un anno fa. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, il romano non era andato oltre il bronzo, comunque un risultato eccellente, mentre nel 2025 arrivano prima il titolo iridato indoor a Nanchino e poi quello all'aperto a Tokyo, che si conferma un posto magico per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: medagliere - mondiali
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia sesta con ben 6 podi!
Mondiali #Atletica, il #medagliere aggiornato. #Azzurri - facebook.com Vai su Facebook
Atletica, il medagliere dei Mondiali di Tokyo #SkySport #Tokyo2025WorldAthletics - X Vai su X
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Diaz e Dallavalle in finale nel triplo, Desalu fuori per 5 millesimi; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO.
Medagliere Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: come si posiziona l'Italia - Come si posiziona l'Italia nel medagliere dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, in corso dal 13 al 21 settembre 2025 con gli azzurri e le azzurre in lizza ... Come scrive sport.virgilio.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, speranza Furlani, Tortu e Desalu fuori dai 200m, Diaz e Dallavalle ok - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Diaz, Kaddari, Fontana, Riva ... Si legge su sport.virgilio.it