Meazza da record | con quasi 4 milioni di spettatori è lo stadio più frequentato in Europa
Milano, 17 settembre 2025 - Avrà pure una certa età e il bisogno urgente di un restyling, ma il fascino della Scala del Calcio resta immutato nel tempo. Lo dice anche l’ultimo “Report della Uefa“ sulle presenze negli stadi di tutta Europa per quel che riguarda la stagione 2024-2025, andata in archivio cento giorni fa. Numeri alla mano San Siro rossonerazzurro resta l’ arena calcistica più “frequentata“ del continente, con poco meno di 4 milioni di tifosi di Milan e Inter (3 milioni e 800mila per la precisione) stimati davanti ai botteghini. L’indagine L’indagine ”European Club Talent and Competition Landscape”, che analizza le tendenze attuali del calcio nel Vecchio Continente, certifica la crescita dei dati riguardanti la presenza negli impianti per eventi dal vivo: almeno 240 milioni di spettatori hanno assistito a incontri di club e Nazionali in tutta Europa durante la stagione 202425 e ben 35 società hanno superato quota 1 milione di supporter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: meazza - record
“Il Meazza ha fatto la storia ma bisogna guardare al futuro, che in altri Paesi è già arrivato”. E sul prossimo voto in Consiglio il segretario Dem Schlein lascia carta bianca al Pd milanese: “Ho piena fiducia in quel che decideranno di fare” - facebook.com Vai su Facebook
Inter, contro il Bayern la spinta di San Siro. Sold out, incasso da urlo: sarà quasi record; Musica live da record in Lombardia ma è lo sport a fare più spettatori; Serie A: Inter-Juventus 4-4, al Meazza otto gol e spettacolo nel derby d'Italia.
Genoa, trasferta record a Empoli: quasi 4 mila tifosi a sostegno della squadra - Oggi pomeriggio allo stadio Castellani saranno quasi 4 mila i tifosi rossoblù presenti sugli spalti. ilsecoloxix.it scrive