A Roma un movimento femminista, vicino al Partito democratico e con sede nei pressi del carcere di Rebibbia, sta organizzando il primo Me too delle giovani collaboratrici Rai che lavorano nella fascia meno “politicamente controllata”, quella dalle 7 alle 19. Il gruppo di donne è impegnato nella messa a punto di un dossier che sarà poi portato alla presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Tra il materiale raccolto pare ci siano messaggi compromettenti e video che sarebbero stati ripresi dalle telecamere dei circuiti interni. Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Me too in Rai, giovani collaboratrici preparano un dossier