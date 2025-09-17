Me too in Rai giovani collaboratrici preparano un dossier
A Roma un movimento femminista, vicino al Partito democratico e con sede nei pressi del carcere di Rebibbia, sta organizzando il primo Me too delle giovani collaboratrici Rai che lavorano nella fascia meno “politicamente controllata”, quella dalle 7 alle 19. Il gruppo di donne è impegnato nella messa a punto di un dossier che sarà poi portato alla presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Tra il materiale raccolto pare ci siano messaggi compromettenti e video che sarebbero stati ripresi dalle telecamere dei circuiti interni. Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: giovani - collaboratrici
Le voci dei giovani raccontano "Le Voci del Tevere." Le esperienze di alcuni collaboratori di Radiophonica, che hanno partecipato alle riprese del film “Le voci del Tevere”, un progetto che mette insieme cultura, istituzioni e comunità. Le loro parole rapprese - facebook.com Vai su Facebook