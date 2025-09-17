Mcu | la tecnologia segreta che avrebbe battuto gli avengers
la tecnologia di disattivazione sonora nel marvel cinematic universe: un’arma potenzialmente devastante. Nel vasto universo Marvel, sono molte le armi e i dispositivi che hanno suscitato stupore tra i fan, dai celebri artefatti come il Guanto dell’Infinito ai potenti strumenti tecnologici. Una delle tecnologie meno note ma estremamente pericolose si nasconde nel primo film dell’universo cinematografico Marvel (MCU), rivelando un livello di minaccia che avrebbe potuto mettere in discussione l’intera dinamica degli eroi più potenti della Terra. il dispositivo di stane: una minaccia silenziosa e potente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: tecnologia - segreta
