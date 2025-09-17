MCU | la tecnologia dimenticata che avrebbe potuto sconfiggere gli Avengers in un secondo

Quando i fan discutono sulle armi più potenti del MCU, nomi come il Guanto dell’Infinito, Mjolnir o persino i Dieci Anelli di solito sono in cima alla lista. Eppure, nascosta in bella vista fin dal primo film dell’MCU, c’è una tecnologia così devastante che, se usata strategicamente, avrebbe potuto rendere indifesi tutti gli eroi più potenti della Terra. La parte sorprendente? Non era un artefatto alieno, né era stato creato da Tony Stark in persona: era stato introdotto dal suo rivale, Obadiah Stane, in Iron Man (2008). 🔗 Leggi su Cinefilos.it