Maxima d' Olanda è perfetta nel suo ruolo di regina Viene da pensare però vedendo questi video virali che avrebbe potuto anche fare la ballerina

Tutti i royal appaiono diversi, nel privato, rispetto a quando sono in pubblico. La cosa è più che comprensibile: il ruolo che ricoprono impone spesso un contegno che, tra le mura di casa, può essere preso meno sul serio. Se c’è una regina, però, che fa pensare che, nella vita, se avesse potuto, avrebbe fatto altro, è Maxima d’Olanda. Una donna frizzante, intelligente, vivace. Perfetta nel suo ruolo di moglie di re Guglielmo. Ma che, quando ha l’opportunità di lasciarsi andare, dà l’impressione di essere una ballerina mancata. Maxima d’Olanda ballerina per una notte. Cercando in rete, è sorprendente quanti video appaiano con la regina Maxima in versione ballerina. 🔗 Leggi su Amica.it

