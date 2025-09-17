Maxifurto di mezzi per la fibra bottino da 300mila euro
Il sistema di tracciamento satellitare ha permesso ai carabinieri di recuperare ingenti mezzi da cantiere rubati a Viterbo. A fare da “testimone silenzioso” è stato il gps installato su un bobcat, che i ladri non sono riusciti a disattivare. Proprio grazie al dispositivo è stato possibile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: maxifurto - mezzi
Maxi furto di mezzi per 300mila euro a Viterbo, trovati in capannone a S. Agata #SantAgatadeGoti - facebook.com Vai su Facebook
Maxifurto di mezzi per la fibra, bottino da 300mila euro.
Firenze, maxi-furto in una gioielleria del centro: bottino da centinaia di migliaia di euro - furto la notte scorsa, per un bottino del valore di centinaia di migliaia di euro, ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Firenze, in vicolo dei Cerchi 6, antico reticolo medievale dove ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it
Maxifurto nella villa di Fiorello a Roma: rubati gioielli, pietre preziose e orologi per più di 300mila euro - Ennesimo furto in villa a Roma, stavolta nel mirino è stata l'abitazione di Fiorello nel quartiere della Camilluccia dove la notte scorsa si è introdotto un gruppo di criminale che ha portato via un ... Si legge su fanpage.it