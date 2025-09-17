Maxi piantagione di marijuana scoperta nei boschi di Roccella due uomini sorpresi a tagliare le piante
Due uomini arrestati a Roccella Ionica per coltivazione e spaccio di cannabis: sequestrate 162 piante in una zona impervia, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
