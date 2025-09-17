ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta partita da Cagliari. La Guardia di Finanza di Cagliari ha avviato una vasta operazione nazionale contro la pirateria audiovisiva, con decine di perquisizioni e sequestri eseguiti in diverse regioni italiane. L’indagine è iniziata dopo un controllo in un locale dell’hinterland cagliaritano, dove i militari avevano scoperto la proiezione abusiva di contenuti pay-per-view grazie a dispositivi illegali che consentivano l’accesso a centinaia di film, serie tv ed eventi sportivi in diretta. Un sistema criminale ramificato e internazionale. Gli accertamenti preliminari hanno permesso di ricostruire una rete complessa, individuando fornitori di contenuti, canali di distribuzione e server alla base del traffico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi operazione contro lo streaming illegale: decine di perquisizioni in tutta Italia