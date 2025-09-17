Maxi appalti | Parma il modello da seguire

Parmatoday.it | 17 set 2025

Il modello Bim in fase di sviluppo da parte dellaProvincia di Parma – già a disposizione dei 44 comuni del Parmense - diventa un punto di riferimento anche per la Regione Toscana con l’intento di favorire l’acquisizione di informazioni per gestire al meglio le procedure relative ai grandi appalti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: appalti - parma

