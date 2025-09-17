Mauro Pagani Ferruccio Spinetti A Filetta Sandra Bautista | ecco gli ospiti del Premio Andrea Parodi
Mauro Pagani (ph Florio Rizza) CAGLIARI – Si avvicina il Premio Andrea Parodi, uno dei più importanti contest europei dedicati alla world music, le cui finali si terranno dal 9 all’11 ottobre in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo di Cagliari. Le serate, che inizieranno alle 20.30, sono a ingresso gratuito con prenotazione al Boxoffice Sardegna (070657428 – [email protected]). Il parterre degli ospiti di questa 18a edizione, che si esibiranno nella serata finale, è di alto livello, a partire da Mauro Pagani, che torna al Parodi dopo aver ricevuto nel 2010 il Premio Albo d’oro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: mauro - pagani
Parte il “Cambarini Purità festival” nella Città Bella: apre il concerto di Mauro Pagani
I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2025 DEL PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ Le serate finali si sono svolte nei giorni scorsi a Roma. Targa Faber a Mauro Pagani Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754113/vincitori-dell-edizione-2025-del-premio-fabrizio-de-a - facebook.com Vai su Facebook
PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ PARLARE MUSICA 24ª EDIZIONE ?La finale domani e domenica 14 Settembre in piazza Fabrizio De André a Roma Vincitori della Targa Faber Luca Marinelli e Mauro Pagani Vincitori della Targa Quelli che cantan - X Vai su X
Mauro Pagani, Ferruccio Spinetti, A Filetta, Sandra Bautista: ecco gli ospiti del Premio Andrea Parodi; Chiara Ianniciello vince il Premio Bianca d'Aponte; Il Premio Bianca d'Aponte alla salernitana Chiara Ianniciello, riconoscimento alla carriera a Mauro Pagani.
Ferruccio Spinetti presenta il live con Fausto Mesolella - Non solo uno dei gruppi di punta della musica alternativa in Italia, ma un ensemble capace di lanciare i singoli componenti in carriere soliste, anch’esse ricche di soddisfazioni; questo e molto altro ... Scrive tgcom24.mediaset.it
A Jazz Meetings Magoni-Spinetti - E' uscito il 31 marzo scorso "Musica Nuda 2", secondo album della coppia Petra Magoni cantante e Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Come scrive tgcom24.mediaset.it