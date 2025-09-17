Mauro Corona difende Enzo Iacchetti nella furibonda lite con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca | Si vergogni sparisca dalla mia faccia
Furibondo scontro in televisione ieri, martedì 16 settembre, a È sempre Cartabianca, in prima serata su Rete 4. La discussione si è immediatamente accesa parlando della Striscia di Gaza. «Quello che sta succedendo a Gaza è una tragedia, non voluta sicuramente da Israele. Non voluta da nessuno a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sempre presente lo scrittore Mauro Corona in collegamento da Erto
Mauro Corona difende Enzo Iacchetti nella furibonda lite con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca: «Si vergogni, sparisca dalla mia faccia»
Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca - Lite durissima a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi sulla guerra a Gaza: cosa è successo nella puntata del 16 settembre. Da libero.it