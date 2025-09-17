Mauro Corona difende Enzo Iacchetti nella furibonda lite con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca | Si vergogni sparisca dalla mia faccia

Furibondo scontro in televisione ieri, martedì 16 settembre, a È sempre Cartabianca, in prima serata su Rete 4. La discussione si è immediatamente accesa parlando della Striscia di Gaza. «Quello che sta succedendo a Gaza è una tragedia, non voluta sicuramente da Israele. Non voluta da nessuno a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - corona

Sempre presente lo scrittore Mauro Corona in collegamento da Erto

"Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona

Mauro Corona su Lollobrigida e il vino della longevità: «Se berne allunga la vita io vivrò come Matusalemme»

Ma Mauro Corona viene pagato per il suo vaniloquio narcissico su Rete 4? Insopportabile! - facebook.com Vai su Facebook

La montagna mi ha fatto capire che è da sciocchi mettere la vita in banca. @CoronaMauro #maurocorona #citazione - X Vai su X

Mauro Corona difende Enzo Iacchetti nella furibonda lite con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca: «Si vergogni, sparisca dalla mia faccia»; Fascista!, Str***o, ti prendo a pugni!: la lite Iachetti-Mizrahi infiamma lo studio di Rete4; Enzo Iacchetti su Gaza: Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà.

Enzo Iacchetti difende il suo sfogo a È sempre Cartabianca - Enzo Iacchetti difende suo social il suo duro scontro con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca: “Rifarei tutto, parola per parola. Segnala lascimmiapensa.com

Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca - Lite durissima a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi sulla guerra a Gaza: cosa è successo nella puntata del 16 settembre. Secondo libero.it