Da venerdì 3 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua satira. Si riaccendono i riflettori di “ Fratelli di Crozza”, il one man show di successo tra i programmi più visti del venerdì sera dell’ultima stagione televisiva. Forse non tutti sanno che il programma è scritto da un nutrito gruppo di autori capeggiato da Maurizio Crozza e con lui ci sono Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. Proprio Andrea Zalone (regista, attore, autore televisivo e doppiatore) ha rilasciato una intervista a Il Corriere della Sera spiegando la sua esperienza sul campo con uno dei mattatori più bravi della scena italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Maurizio Crozza non molla mai, non gli sfugge nulla, è pignolo al massimo. Finché non ha capito cosa vada bene, non cede”: parla l’autore Andrea Zalone