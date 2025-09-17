Maura il Municipio 8 chiede nessun nuovo palazzo e stop ai concerti ma nel 2026 sono già previsti

Milanotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai più concerti all'Ippodromo La Maura perché l'area circostante “non è strutturalmente idonea a sostenere flussi di pubblico” di quella portata. Se proprio dovessero essere autorizzati nuovi concerti, allargare la “zona rossa” intorno all'Ippodromo e ridurre drasticamente il numero massimo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maura - municipio

Maura, il Municipio 8 chiede nessun nuovo palazzo e stop ai concerti (ma nel 2026 sono già previsti); Primo dei concerti alla Maura, il medico di base: «Pazienti imbottigliati nel traffico, il mio studio era irraggiungibile»; ‘A Monte Carasso lezioni di attività creative e musica in un bunker?’.

Cerca Video su questo argomento: Maura Municipio 8 Chiede