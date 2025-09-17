Sembrava una fonte di montagna: l’acqua non smetteva più di uscire. Peccato però che ci trovassimo in via Gobetti e che la ‘fontana’ fosse in realtà un guasto causato da un cantiere accanto a galleria Matteotti. Tant’è che, dopo poco, anche la galleria è stata completamente allagata. È successo tutto attorno a mezzogiorno di ieri. Operai che lavorano per conto di Enel al lavoro. Una bennata di troppo. Un tubo (del diametro di circa 15 centimetri) probabilmente non segnalato, "forse una vecchia condotta idrica" ipotizza uno degli addetti al lavoro sul cantiere. Fatto sta che sono bastati pochi minuti per allagare completamente la via trasversale di Porta Reno e renderla sostanzialmente inaccessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattinata da incubo in pieno centro. Si rompe un tubo dell’acqua. Allagate via Gobetti e la Galleria