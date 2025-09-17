Mattia travolto in bici con la mamma è tenuto in vita dalle macchine in attesa dell' ultimo gesto d' amore Epigrafi in città e post del sindaco | È salito in cielo
Mattia Restuccia è tenuto in vita in attesa dell'espianto degli organi. Poi, dopo quest'ultimo gesto d'amore, verrà dichiarato il decesso del bambino di 7 anni travolto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: mattia - travolto
Mattia Caruso e Simone Marzullo, amici di 17 anni morti sullo scooter travolto da un'auto: tragedia nel Messinese
Dopo il video di Totti anche Mattia Perin, portiere della Juventus, ha inviato un video messaggio a Daniele Salvagni, fratello di Federico il 16enne travolto e ucciso da un pirata della strada la notte di Ferragosto a Terracina. - facebook.com Vai su Facebook
Adria (Rovigo), morto il bambino di 7 anni investito da un’auto. Il conducente senza patente; Martin Pattaro morto a 15 anni, il papà perdona l'investitore: «Non hai nessuna colpa». La mamma in ospedale sotto choc; “Mattia voleva prendere il mio cognome, chi l’ha ucciso investendolo ha spezzato una vita felice”.
Morte cerebrale per Mattia, il bambino investito ad Adria da un’auto: la madre dona gli organi - Era sul seggiolino della bici della sua mamma quel 12 settembre Mattia, quando verso le 17. Lo riporta fanpage.it
Adria, sono gravissime le condizioni del bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma - Il conducente dell’auto viaggiava senza patente né assicurazione, con un mezzo sotto sequestro ... Riporta rainews.it