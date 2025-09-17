Mattia Furlani super | è campione del mondo

Mattia Furlani, atleta lunghista di 20 anni nato a Marino, si aggiudica la medaglia d’oro nella quinta giornata dei Mondiali di Tokyo. Dopo il titolo conquistato indoor e la medaglia di bronzo conquistati alle Olimpiadi di Parigi, questa vittoria consacra definitivamente la stella di Furlani. E’ il più giovane oro mondiale di sempre nel lungo maschile, meglio di Carl Lewis, che ci riuscì a 22 anni. Eppure oggi, fino ad un certo puto, era fuori dalla posizione utile per una medaglia. Al quinto salto piazza un super 8,39 (primato personale) che lo ha portato al primo posto della classifica provvisoria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

