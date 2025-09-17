Mattia Furlani nella storia oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo | i complimenti della Roma

Quella di oggi, mercoledì 17 settembre, è stata una giornata storica per l’atletica leggera italiana. A Tokyo si stanno infatti svolgendo i Mondiali e per la nazionale azzurra è arrivata la prima medaglia d’ oro nella storia del salto in lungo . A trionfare in questa specialità è stato Mattia Furlani , giovane talento classe 2005 già medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi, è riuscito a guadagnarsi il metallo più ambito grazie ad un grande balzo a 8,39 metri, siglando anche il proprio record personale. Furlani ed il tifo per la Roma . Il romano, che aveva anche conquistato il primo posto ai mondiali Indoor, si è messo alle spalle il giamaicano Gayle ed il cinese Shi, regalando una straordinaria soddisfazione all’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8.39, suo primato personale. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook

