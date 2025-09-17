Mattia Furlani | Meglio di Carl Lewis? Fantascienza Devo tutto a mia mamma
Mattia Furlani ha scritto una pagina indelebile dell’atletica italiana, conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo. Si tratta anche del primo titolo per la squadra azzurra nella rassegna giapponese, al termine di una finale emozionante e vinta con il personale di 8.39 metri con un quinto salto veramente incredibile. Indescrivibile la felicità per il neo campione del mondo ai microfoni della FIDAL: “ Un’emozione infinita, una notte speciale. Un risultato di cui vado ampiamente fiero e tutta la mia famiglia ” Mattia è seguito dalla mamma, figura assolutamente fondamentale anche nella vita sportiva del laziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
