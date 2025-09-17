Mattia Furlani da sogno | medaglia d' oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo | Mamma allenatrice la passione per il basket | chi è

Capolavoro di Mattia ai Mondiali giapponesi. Tortu e Desalu fuori nelle semifinali dei 200. Diaz e Dallavalle ok nel triplo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mattia Furlani da sogno: medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo | Mamma allenatrice, la passione per il basket: chi è

