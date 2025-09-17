© Xml2.corriere.it - Mattia Furlani da sogno: medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo | Mamma allenatrice, la passione per il basket: chi è

Capolavoro di Mattia ai Mondiali giapponesi. Tortu e Desalu fuori nelle semifinali dei 200. Diaz e Dallavalle ok nel triplo.

Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”

Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre

Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”

Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale

