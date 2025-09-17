Mattia Furlani campione del mondo nel lungo | a 20 anni è l' oro più giovane di sempre
Ancora Tokyo, ancora un italiano a fare la storia. Dopo l'incetta di medaglie nell'atletica alle Olimpiadi del 2021, la pedana giapponese regala emozioni agli appassionati della disciplina regina dello sport, inchinandosi a un ragazzo di Rieti. Mattia Furlani, vent’anni appena compiuti, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Furlani campione del Mondo: la dedica alla sorella incinta, le lacrime per la mamma e quel retroscena di Parigi… - Però non lo scrivere così netto, non voglio sembrare presuntuoso”. Riporta corrieredellosport.it
L'azzurro Furlani è campione del mondo nel salto in lungo - TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo maschile dei Mondiali di atletica, in scena a ... Secondo iltempo.it