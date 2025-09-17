Mattia Furlani batte un record di Carl Lewis! Più precoce del ‘Figlio del Vento’
Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo a 20 anni, 7 mesi e 20 giorni. Il giovane fuoriclasse laziale è nato a Marino il 7 febbraio 2005 e oggi, 17 settembre 2025, è salito sul trono iridato di una delle specialità simbolo dell’atletica. Ci è riuscito grazie a uno splendido balzo da 8.39 metri, piazzato al quinto tentativo quando occupava la quarta posizione: con una splendida magia confezionata sulla pedana di Tokyo ha operato un triplo sorpasso e si è lanciato verso un memorabile successo. L’affermazione nella capitale giapponese arriva dopo il trionfo ai Mondiali Indoor, ottenuto a marzo in quel di Nanchino (Cina), e la medaglia di bronzo conquista alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mattia - furlani
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Mattia Furlani batte un record di Carl Lewis! Nella storia imperitura del salto in lungo - - X Vai su X
Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8.39, suo primato personale. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook
Mattia Furlani batte un record di Carl Lewis! Più precoce del ‘Figlio del Vento’; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO.
Mattia Furlani batte un record di Carl Lewis! Nella storia imperitura del salto in lungo - Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo a 20 anni, 7 mesi e 20 giorni. Segnala oasport.it
Furlani, il mondo è tuo! Mattia è d'oro nel lungo: "Sì, è stata una magia!" - Atterra a 8,39 (primato personale), supera il giamaicano Gayle e il cinese Shi e scrive il suo nome nella storia dello sport italiano ... gazzetta.it scrive