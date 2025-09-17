Mattia Furlani batte un record di Carl Lewis! Più precoce del ‘Figlio del Vento’

Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo a 20 anni, 7 mesi e 20 giorni. Il giovane fuoriclasse laziale è nato a Marino il 7 febbraio 2005 e oggi, 17 settembre 2025, è salito sul trono iridato di una delle specialità simbolo dell’atletica. Ci è riuscito grazie a uno splendido balzo da 8.39 metri, piazzato al quinto tentativo quando occupava la quarta posizione: con una splendida magia confezionata sulla pedana di Tokyo ha operato un triplo sorpasso e si è lanciato verso un memorabile successo. L’affermazione nella capitale giapponese arriva dopo il trionfo ai Mondiali Indoor, ottenuto a marzo in quel di Nanchino (Cina), e la medaglia di bronzo conquista alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

