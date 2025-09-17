Può sembrare strano, ma quella siglata oggi da Mattia Furlani è “soltanto” la quarta prestazione italiana di sempre nel salto in lungo. Il 20enne laziale ha conquistato la medaglia d’oro con un prodigioso balzo da 8.39 metri confezionato al quinto tentativo: occupava la quarta posizione e con quella stoccata ha operato un triplo sorpasso, issandosi in testa alla gara e non lasciando più il comando. La memorabile impresa firmata sulla pedana di Tokyo ha portato in dote il personale di un centimetro (migliorato l’8.38 che gli permise di mettersi al collo l’argento agli Europei di Roma 2024) e il completamento dei podi nei grandi eventi internazionali per l’azzurro, già bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oro ai Mondiali Indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani avvicina il record italiano di Howe, ma è “solo” la quarta prestazione all-time. E l’urlo di Osaka…