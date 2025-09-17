Mattia Furlani avvicina il record italiano di Howe ma è solo la quarta prestazione all-time E l’urlo di Osaka…
Può sembrare strano, ma quella siglata oggi da Mattia Furlani è “soltanto” la quarta prestazione italiana di sempre nel salto in lungo. Il 20enne laziale ha conquistato la medaglia d’oro con un prodigioso balzo da 8.39 metri confezionato al quinto tentativo: occupava la quarta posizione e con quella stoccata ha operato un triplo sorpasso, issandosi in testa alla gara e non lasciando più il comando. La memorabile impresa firmata sulla pedana di Tokyo ha portato in dote il personale di un centimetro (migliorato l’8.38 che gli permise di mettersi al collo l’argento agli Europei di Roma 2024) e il completamento dei podi nei grandi eventi internazionali per l’azzurro, già bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oro ai Mondiali Indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica, Mattia Furlani firma il suo record personale e conquista l’oro mondiale - Ai Mondiali di atletica, l’Italia celebra un momento storico: Mattia Furlani domina il salto in lungo, conquistando la medaglia d’oro con una misura da record mondiale. notizie.it scrive
Mattia Furlani vince l'oro nel salto in lungo con 8.39 ai Mondiali di Atletica di Tokyo: è il nuovo record italiano - Mattia Furlani aveva già dimostrato di essere uno dei talenti più puri dell’atletica italiana, ai Mondiali indoor di Nanchino 2025, dove ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo con un ... Come scrive tg.la7.it