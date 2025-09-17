Mattia Furlani assomiglia a Jannik Sinner | Bragagna esalta il campione del mondo La mamma ha fatto un’impresa
Il trionfo di Mattia Furlani ai Mondiali 2025 di atletica ha suscitato grandi brividi tutti gli appassionati: il memorabile volo a 8.39 metri, la rimonta dal quarto al primo posto, i rivali messi in fila con un sorpasso da Oscar e una mossa da scacco matto imperiale al quinto tentativo entrano di diritto tra le grandi emozioni di questa annata agonistica. Il 20enne laziale è diventato il dodicesimo azzurro a salire sul gradino più alto del podio e ha regalato al Bel Paese il quinto alloro di questa rassegna iridata. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha battuto il record di precocità del mitico Carl Lewis, diventando il più giovane Campione del Mondo del mondo della storia per quanto riguarda il salto in lungo (il Figlio del Vento aveva 22 anni a Helsinki 1983) e tra l’altro completando il filotto di medaglie nei grandi eventi internazionali: oltre alla gioia a cinque cerchi e all’affermazione odierna, aveva trionfato a marzo ai Mondiali Indoor ed era stato argento agli Europei outdoor di Roma 2024 e agli Europei Indoor di Apeldoorn 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
