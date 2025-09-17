Matteo Sioli da Paderno Dugnano tra i migliori 8 al mondo nel salto in alto
Da Paderno Dugnano, Matteo Sioli è tra i migliori al mondo nel alto in alto, con l’ottavo posto conquistato ai Campionati del Mondo di Atletica di Tokyo. Era l’unico italiano in finale dopo l’eliminazione del campione olimpico e campione del mondo Gianmarco Tamberi Sioli unico italiano in finale di salto in alto dopo l’eliminazione di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Matteo Sioli timbra il cartellino ed è secondo nel salto in alto agli Europei a squadre: l’Italia prova la fuga!
Atletica, Matteo Sioli il big ai Campionati Italiani U23. Polzonetti, Longobardi e Bertello da seguire
L’Italia ha il saltatore del futuro! Matteo Sioli fenomenale: misura da big mondiale a 19 anni e oro agli Europei U23
“Mi sono divertito tantissimo! L’obiettivo era arrivare in finale e ci siamo riusciti. Mi sarà davvero utile per il futuro” Matteo Sioli, ottavo ai Mondiali, tutta la vita davanti #Tokyo2025 #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Sioli 8° da outsider nel suo primo Mondiale. Finale sottotono, ma la stoffa c’è - - X Vai su X
Atletica: Sioli ottavo nell’alto iridato ai Mondiali di Tokyo; Paderno Dugnano, Matteo Sioli in finale; Sioli: “Mi alleno a casa e al parco pubblico, vado all'Università e insieme a Tamberi sogno”.
Paderno Dugnano: la Festa dello sport nel nome di Sioli e dei giovani talenti - A Paderno Dugnano una Festa dello Sport nel nome di Matteo Sioli, finalista ai Mondiali di Tokyo, ma anche di altri giovani talenti. Scrive ilcittadinomb.it
Atletica: Sioli ottavo nell’alto iridato ai Mondiali di Tokyo - L’azzurro diciannovenne dell’ Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano ha chiuso la finale iridata di Tokyo con la misura di 2,24 al secondo tentativo, ... Segnala msn.com