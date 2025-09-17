Matteo Sioli da Paderno Dugnano tra i migliori 8 al mondo nel salto in alto

Ilnotiziario.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Paderno Dugnano, Matteo Sioli è tra i migliori al mondo nel alto in alto, con l’ottavo posto conquistato ai Campionati del Mondo di Atletica di Tokyo. Era l’unico italiano in finale dopo l’eliminazione del campione olimpico e campione del mondo Gianmarco Tamberi Sioli unico italiano in finale di salto in alto dopo l’eliminazione di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

