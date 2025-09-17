Matteo Salvini | Non viviamo tempi normali A Pontida senza paura

Pontida 2025 inevitabilmente è diversa da tutte le altre”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni del podcast “Un altro pianeta” condotto da Hoara Borselli e prodotto da Simple Communication, ha illustrato il programma del tradizionale evento della Lega in programma per domenica 21 settembre. “Quello che stiamo vivendo - ha spiegato Matteo Salvini - non è normale, a proposito di cose da “Un altro pianeta”. Non stiamo vivendo tempi normali e mi riferisco all''assassinio a sangue freddo di Charlie Kirk e soprattutto di ciò che è venuto dopo che ci ha spinto a cambiare il programma di “Pontida 2025 Liberi e forti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

