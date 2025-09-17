Matteo Salvini all' Interporto delle Marche | Nella regione 5 miliardi di euro di investimenti per le infrastrutture

Anconatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Inaugurato il nuovo edificio dell’Interporto Marche, al termine dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede e della viabilità interna. Al taglio del nastro ha preso parte il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matteo - salvini

Matteo salvini contro mediaset: ecco la verità dietro l’attacco

“Da piccola volevo fare il prete. La foto a letto con Matteo Salvini? Ho sbagliato, ma sono passati 7 anni… Oggi sono molto serena con Iaccarino”: parla Elisa Isoardi

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Interporto Marche e viabilità interna, il ministro Salvini a Jesi per il taglio del nastro dopo il restyling. «Golden Power per Italiana...; Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini; Interporto, Salvini all’inaugurazione del nuovo edificio ristrutturato: «Sarà moltiplicatore di posti di lavoro.

Interporto, il ministro Salvini al taglio del nastro a Jesi - Il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha parteicpato alla cerimonia del taglio del nastro per l’inaugurazione e riconsegna dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento ener ... Si legge su msn.com

Interporto, Salvini a Jesi per il taglio del nastro dopo il restyling. «Golden Power per Ip Api? Priorità ai posti di lavoro» - JESI Il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro per l’inaugurazione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Matteo Salvini Interporto Marche