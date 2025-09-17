Mattarella Meloni e Schlein | i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche

Ancona, 17 settembre 2025 – Apre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Fabriano per le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, cui prenderà parte anche la premier. Un appuntamento solenne, nel ricordo del grande imprenditore. Seguono, invece, due eventi clou della campagna elettorale per le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Quello di Ancona, con Meloni, Tajani, Salvini e il centrodestra unito per Acquaroli. E quello di Pesaro, dove la segretaria del Pd, Elly Schlein (con il presidente del partito Stefano Bonaccini), tirerà la volata a Ricci. È il giorno in cui i riflettori si accenderanno sulle Marche, centro del mondo per la politica nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattarella, Meloni e Schlein: i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche

