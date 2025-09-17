Mattarella | è tempo di sfida per made in Italy serve coraggio e visione
Roma, 17 set. (askanews) – “E’ un tempo di sfida, vale per il made in Italy e ovunque per l’economia, le crisi inducono alla trasformazione e richiedono visione e coraggio, anche nell’industria bisogna guardare avanti non indietro”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a conclusione della cerimonia per il centenario di Francesco Merloni a Fabriano. “Merloni diceva che alla conclusione delle crisi emergono coloro che si sono preparati alla ripresa successiva: un messaggio che indica un percorso da seguire”, ha aggiunto il capo dello Stato L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mattarella - tempo
Mattarella: “Nostro tempo segnato dalle guerre, giovani siano costruttori di pace”
Dopo l’incursione dei droni russi in Polonia Mattarella evoca il 1914, la Nato prende tempo
#Mattarella: è tempo di sfida per il made in Italy, serve coraggio e visione - X Vai su X
Mattarella: è tempo di sfida per il made in Italy, serve coraggio e visione - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: è tempo di sfida per made in Italy, serve coraggio e visione - (askanews) – “E’ un tempo di sfida, vale per il made in Italy e ovunque per l’economia, le crisi inducono alla trasformazione e richiedono visione e coraggio, anc ... Secondo quotidianodelsud.it
Mattarella: "Nostro tempo segnato dalle guerre, giovani siano costruttori di pace" - "Il Meeting continua la sua storia proponendo nuove occasioni di incontro, di riflessione, di amicizia, di cultura. Come scrive adnkronos.com