Mattarella e Meloni alla cerimonia per 100 anni di Francesco Merloni
Roma, 17 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati a Fabriano, in provincia di Ancona, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni. All'incontro hanno partecipato anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, oltre al governatore della Regione Marche, e candidato alle prossime Regionali, Francesco Acquaroli, e il suo sfidante Matteo Ricci. Presenti inoltre alla cerimonia Enrico Letta, presidente del comitato scientifico della fondazione Merloni, Giuliano Amato, Mario Draghi e Romano Prodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
