Matrimonio da sogno per i big | una favola italiana tra sport moda e tradizione

Matrimonio indimenticabile quello celebrato domenica scorsa tra il campione italiano Leonardo Fioravanti e la modella hawaiana Sophia Wilson. I due hanno pronunciato il loro “sì” nel suggestivo scenario del Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, circondati da amici, parenti e volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Una cornice storica e affascinante, fatta di mura secolari e torri medievali, ha reso unico il giorno più importante della coppia, che si era incontrata per la prima volta nel 2018, sulle spiagge di Hossegor, in Francia. Il luogo scelto dagli sposi non è nuovo a eventi esclusivi: costruito dopo il 1470 da Napoleone Orsini, il castello è diventato negli anni una delle location più ambite per matrimoni e ricevimenti di alto livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

