© US Warner Bros. Discovery Nubi all’orizzonte per le tre coppie della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Nel quarto episodio del docureality, in onda su Real Time in prima serata mercoledì 24 settembre 2025, la crisi tra Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio non accenna a diminuire, a causa della mancata attrazione che la donna nutre per il marito, ma sorgono anche le prime incompatibilità tra Melissa Cicciari e Matteo Conca. Gli unici che sembrano trovare un punto di incontro sono invece Roberta Murano e Luca Merlo. L’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+: ecco le anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni quarta puntata