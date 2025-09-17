© Vanityfair.it - Matrimonio a prima vista 15: la bellissima alchimia tra Luca e Roberta e il dramma della fede smarrita

In questa notizia si parla di: matrimonio - prima

Giulia Davanzante è la nuova esperta di Matrimonio a Prima Vista

La sposina trascorre la mattina del suo matrimonio a glassare la torta Red Velvet, preparata il giorno prima con la ricetta della nonna – IL VIDEO

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 luglio 2025: Tano scompare prima delle nozze, il matrimonio salta?

Cosa fare una settimana prima del matrimonio Collezione TOSETTI 2026 #monicagabettatosetti #tosettisposa #consiglimatrimonio #matrimoniodafavola #abitodasposa #matrimonio #monicatosetti #abitidasposa2026 #abitidasposacomo #abitidas - facebook.com Vai su Facebook

Stasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta; Matrimonio a prima vista 15: la prima puntata, tra Melissa che non si ricorda come si chiama lo sposo e il gelo tra Dario e Roberta; Matrimonio a Prima Vista 15: svelate tutte le nuove coppie, ecco chi saranno i protagonisti.

Matrimonio a prima vista 15 : la bellissima alchimia tra Luca e Roberta e il dramma della fede smarrita - La terza puntata del programma di Real Time svela le prime difficoltà tra le coppie protagoniste, inclusa l'assenza di attrazione di una di loro ... Si legge su vanityfair.it

Matrimonio a Prima Vista 15, anticipazioni terza puntata - Anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 15 in onda mercoledì 17 settembre 2025 su Real Time ... Lo riporta davidemaggio.it