Matilde la neonata morta nella casa maternità è soffocata durante il parto
Matilde (nome di fantasia ndr), la neonata morta durante il parto alla casa maternità “ Il nido “ nel quartiere Testaccio a Roma è deceduta per asfissia. Questo il primo esito dell’autopsia eseguita martedì all’istituto di Medicina legale della Sapienza. I dati dell’esame, riportati oggi su Repubblica, hanno escluso il fatto che la neonata avesse patologie congenite pregresse agli organi vitali. Il corpo della piccola era violaceo, segnale della mancanza d’aria nei polmoni. Un’ipotesi, al vaglio degli inquirenti, è se il parto fosse avvenuto in un ospedale pubblico, con la rianimazione, la neonata avrebbe potuto salvarsi. 🔗 Leggi su Open.online
