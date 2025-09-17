Massimo Popolizio Luca Barbareschi Filippo Timi Michele Riondino Antonio Rezza Gianluca Guidi Melania Giglio | tutti i protagonisti della nuova stagione al Teatro Petrarca

Arezzo, 17 settembre 2025 – È un cartellone di grandi nomi quello della stagione 20252026 al Teatro Petrarca di Arezzo: dal 20 novembre al 10 aprile 8 titoli per 16 appuntamenti - sempre alle 21.00 con eccezione per le repliche domenicali, che andranno in scena alle 17.00 - proposti grazie alla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d'Arezzo e Comune di Arezzo. Da segnalazione “Ritorno a casa”, il capolavoro di Harold Pinter che svela le crisi dell'uomo contemporaneo orchestrando, con un linguaggio ironico fino al sarcasmo, un viaggio nel profondo della natura umana, con la regia di Massimo Popolizio (4, 512); “Amleto²”, il classico shakespeariano riletto da Filippo Timi che rovescia passioni e personaggi per portare in scena un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente (7, 801); “Novembre”, commedia cinica e affilata con Luca Barbareschi nel ruolo del presidente degli Stati Uniti (9, 104); “Metadietro”, l'ultima irresistibile creazione del duo premiato agli Ubu Antonio Rezza e Flavia Mastrella (3103, 104); “Art”, dalla penna della pluripremiata autrice Yasmina Reza la storia di tre amici di vecchia data e di un'opera d'arte che si trasforma, battuta dopo battuta, nel catalizzatore di nevrosi, rancori e rivalità sopite, di e con Michele Riondino (4,503); “Sogno di una notte di mezza estate”, vero e proprio teorema sull'amore e sul nonsense della vita firmato da William Shakespeare diretto da Daniele Salvo con protagonista Melania Giglio (20, 2111). 🔗 Leggi su Lanazione.it

