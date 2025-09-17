Massimo Giannini presenta il programma sul Nove | scopri i dettagli
nuovo programma tv di massimo giannini: dettagli e anticipazioni. Il noto giornalista Massimo Giannini torna in televisione con un progetto che promette di offrire un approfondimento puntuale sui temi più rilevanti dell’attualità. A partire dal 8 ottobre, il pubblico potrà seguire in prima serata “Circo Massimo”, un format ideato per analizzare con competenza e chiarezza le principali questioni politiche, economiche e culturali. Questo nuovo appuntamento si propone come uno spazio di riflessione dedicato a favorire il dialogo critico e l’approfondimento consapevole del mondo che ci circonda. caratteristiche principali di “circo massimo”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: massimo - giannini
Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale
Massimo Giannini, una balla ogni tre righe: l'articolo-record
Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove
#ottoemezzo E' un pericolo per la maggioranza, così Massimo Giannini sulla polemica del vice Ministro della Giustizia Sisto per il programma tv del procuratore Gratteri - X Vai su X
? "Il bello di questo libro è l'incrocio tra l'esperienza giuridica di un magistrato come Bruno Giordano e la capacità di racconto delle storie personali di Marco Patucchi": Massimo Giannini @max_giannini_ riflette sul valore di #Operaicidio - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Giannini, sul Nove parte il nuovo programma di approfondimento “Circo Massimo”; Massimo Giannini debutta sul Nove con il nuovo programma Circo Massimo; Giannini debutta in prima serata sul Nove con ‘Circo Massimo’.
Giannini in prima serata sul Nove con 'Circo Massimo' - La nuova stagione di Nove si arricchisce con un programma in prima serata che dà spazio all'informazione, all'attualità, alla politica, all'economia, alla cultura per raccontare e capire il mondo che ... Scrive ansa.it
Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove - Massimo Giannini conduce sul Nove "Circo Massimo": quattro prime serate di approfondimento dall'8 ottobre 2025. Come scrive davidemaggio.it