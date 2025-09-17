nuovo programma tv di massimo giannini: dettagli e anticipazioni. Il noto giornalista Massimo Giannini torna in televisione con un progetto che promette di offrire un approfondimento puntuale sui temi più rilevanti dell’attualità. A partire dal 8 ottobre, il pubblico potrà seguire in prima serata “Circo Massimo”, un format ideato per analizzare con competenza e chiarezza le principali questioni politiche, economiche e culturali. Questo nuovo appuntamento si propone come uno spazio di riflessione dedicato a favorire il dialogo critico e l’approfondimento consapevole del mondo che ci circonda. caratteristiche principali di “circo massimo”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Massimo Giannini presenta il programma sul Nove: scopri i dettagli