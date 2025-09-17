Massimiliano Allegri punito dopo Milan-Bologna | ecco quante partite dovrà saltare il tecnico

La sfuriata dopo il contestatissimo episodio del rigore non concesso al Milan nel secondo tempo del match casalingo contro il Bologna costerà solo una giornata di squalifica a Massimiliano Allegri . Questa la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto al tecnico livornese, oltre la sospensione per un turno, anche una multa da 10mila euro "per avere, al 45esimo del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale: infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Allegri aveva perso le staffe a causa della mancata concessione del penalty per i rossoneri, dovuta a una compartecipazione di colpe tra il direttore di gara Matteo Marcenaro e i responsabili in sala Var. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

